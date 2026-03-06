Haberler

İran: Sınır boyunca düşman güçlerin konuşlandırılmasında herhangi bir işbirliği güçlü yanıtla karşılanacak

İran ordusu, ABD'nin silahlı Kürt gruplarını İran'a karşı sahaya sürme çabalarına yanıtsız kalmayacaklarını açıkladı. 'Düşman güçlerin konuşlandırılmasında işbirliği, güçlü yanıtla karşılanacaktır' denildi.

İran ordusu, ABD'nin silahlı Kürt gruplarını İran'a karşı sahaya sürmeye çalıştığına dair haberlere ilişkin, "İran sınırları boyunca düşman güçlerin konuşlandırılmasında herhangi bir işbirliği, güçlü yanıtla karşılanacaktır." açıklamasını yaptı.

Savaşı yürüten Hatemu'l Enbiya Karargahı Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, "İran sınırları boyunca düşman güçlerin konuşlandırılmasında herhangi bir işbirliği, güçlü yanıtla karşılanacaktır." denildi.

Açıklamada, İran'ın bölgedeki devletlere saygı duyduğu belirtilirken, "ABD ve İsrail tarafından bize karşı askeri eylem için kullanılan herhangi bir yeri kararlı bir şekilde hedef alacağız." ifadeleri kullanıldı.

Amerikan CNN televizyonu, ABD'li kaynaklara dayanarak, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), İran'da ayaklanma çıkarmak amacıyla Irak'ın kuzeyindeki Kürt grupları sahaya sürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
