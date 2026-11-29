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TAHRAN (AA) – İran ordusu, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde bir balıkçı teknesinin ABD tarafından insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını bildirdi.

İran ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD güçleri yerel saatle 03.30'da Sirik kıyılarına İHA saldırısı düzenledi.

Saldırıda Mahmud Alefte isimli balıkçıya ait teknenin hedef alındığı belirtilen açıklamada, olay sırasında teknede 3 kişinin bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, teknedeki 2 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, tekne sahibi Alefte'yi bulmak için başlatılan arama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA