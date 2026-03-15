İran ordusu: İsrail güvenlik merkezleri ve polis karargahlarını İHA'larla hedef aldık

Güncelleme:
İran ordusu, İsrail'in yaptığı saldırılara karşılık olarak, önemli polis karargahları ve güvenlik merkezlerine insansız hava araçları ile saldırdığını duyurdu. Açıklamada, işlem yapılan yerler arasında özel polis birimi ve uydu iletişim merkezi de yer alıyor.

İran ordusu, İsrail'in güvenlik merkezleri ve polis karargahlarını insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını açıkladı.

İran ordusundan saldırılara dair açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İran milletinin meşru savunmasının devamı ve Siyonist rejimin İran'ın polis karargahlarında ve kamu kontrol noktalarında milletin çocuklarına yönelik açık saldırılarına karşılık olarak, bu sabahtan itibaren 'Lahav 433' adlı özel polis birimi ve 'Gilat Defense' uydu iletişim merkezi de dahil olmak üzere Siyonist terörist rejimin güvenlik merkezleri ve polis karargahları güçlü insansız hava aracı saldırılarının hedefi olmuştur." denildi."

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
