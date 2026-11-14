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İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerinin mayına çarpıp alev aldığını açıkladı

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İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki yasak bölgede takip ve tanımlama sistemlerini kapatan petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurdu. Açıklamada, gemi sahiplerinin ABD'ye güvenerek tankerlerini 'mayın savaşına' gönderdiği ileri sürüldü.

İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda bir petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurdu.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Halkla İlişkiler Birimi, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu sabah, daha önceki uyarılara rağmen takip ve tanımlama sistemlerini kapatan ve Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki tehlikeli ve yasak bölgede seyreden bir petrol tankeri, deniz mayınına çarptıktan sonra alev alarak durdu." ifadelerine yer verildi.

Hürmüz Boğazı'nın doğusunda "yasak bölgede" seyreden her geminin mayına çarptıktan sonra alev alacağına dikkat çekilen açıklamada, gemi sahiplerinin diğer gemilerin başına gelenleri görmelerine rağmen, ABD'ye güvenerek tankerlerini "mayın savaşına" gönderdiği ileri sürüldü.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmıştı.

Tahran yönetimi, belirlediği rota dışından ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
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