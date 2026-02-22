Haberler

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Cihanşahi: "Düşmanın tüm hareketleri sürekli izleniyor"

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Cihanşahi, askeri tatbikatların devam etmesi gerektiğini belirterek, düşmanın hareketlerinin sürekli izlendiğini vurguladı.

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Cihanşahi, İran'ın bölgede düzenlediği askeri tatbikatların devam etmesi gerektiğine belirterek, "Düşmanın tüm hareketleri sürekli izleniyor." dedi.

İran basınına yansıyan haberlere göre, Cihanşahi, İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Piranşehr kentinde yer alan bir askeri birliği ziyaret etti.

Cihanşahi burada yaptığı açıklamada, kara kuvvetlerinin ülke topraklarını korumak için elinden geleni yaptığına vurgu yaparak, "Düşmanın tüm hareketleri devamlı izleniyor. Askerlerimiz gelişmiş imkanlarla bu topraklara karşı hiçbir düşmanca harekete izin vermeyecek." İfadesini kullandı.

İran Kara Kuvvetlerinin caydırıcı bir rolü olduğuna atıf yapan Cihanşahi, ülkesine yönelik olası tehditleri henüz başlangıç aşamasındayken yok edebilecek seviyeye ulaştıklarını öne sürdü.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
