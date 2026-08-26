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İran'dan BBC ve İran International'a Sert Suçlama

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İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü, BBC, Iran International ve Radio Farda'nın Mossad ve CIA ile bağlantılı olduğunu öne sürerek bu kuruluşların çalışanlarını 'düşman askerleri' olarak nitelendirdi ve onlara askeri hedefler listesinde yer verilebileceğini söyledi.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, "BBC, Iran International ve Radio Farda" gibi medya kuruluşlarının doğrudan Mossad, CIA ve düşman istihbarat teşkilatlarıyla bağlantılı olduğunu öne sürerek, bu kuruluşlarda çalışanları "düşman askerleri" olarak nitelendirdi.

Sözcü Şikarçi, İran Kutsal Savunma Basın Ajansı'nın (Defapress) İngilizce, Arapça, Rusça, Urduca, Fransızca ve Türkçe sayfalarının tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, İran yönetimi karşıtı medya kuruluşları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Medya ve bilişsel savaşın günümüzde hibrit savaşın önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Şikarçi, bu alandaki başarı veya başarısızlığın doğrudan sahadaki savaşı etkilediğini savundu.

Düşmanların yeni teknolojiler ve gelişmiş medya araçlarının yanı sıra bu alana yönelik büyük mali kaynaklara sahip olduğunu dile getiren Şikarçi, düşman medya imparatorluğunun merkezinde İsraillilerin bulunduğunu öne sürerek, BBC, Iran International ve Radio Farda gibi medya kuruluşlarının doğrudan Mossad, CIA ve düşman istihbarat teşkilatlarıyla bağlantılı olduğunu iddia etti.

Şikarçi, "Bu medya kuruluşlarında çalışan kişileri, Siyonizmin ve katil ABD'nin askerleri olarak değerlendiriyoruz. Hatta onlara askeri hedefler listesinde yer verilebilir, çünkü bize göre bunlar medya değildir." ifadelerini kullandı.

Şikarçi ayrıca bu kuruluşların dünyada şiddetin yayılmasındaki rolünü eleştirerek, "Dünyadaki her türlü kan dökülmesi ve şiddet, bu sözde medyaların desteğiyle gerçekleştiriliyor." dedi.

Kaynak: AA
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