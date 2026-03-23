İran: Basra Körfezi kıyısında saldırı girişiminde bulunan ABD'ye ait 2 İHA imha edildi

İran ordusu, Basra Körfezi'nde bulunan Bender Abbas kentinde, ABD'ye ait iki kamikaze insansız hava aracını imha ettiğini duyurdu. Açıklamada, ülke genelinde şu ana kadar 129 ABD-İsrail İHA'sının düşürüldüğü belirtildi.

İran ordusu, ülkenin güneyinde Basra Körfezi kıyısındaki Bender Abbas kentinde İran donanmasına saldırı girişiminde bulunan ABD'ye ait iki kamikaze insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD terörist ordusuna ait iki intihar saldırısı insansız hava aracı, Bender Abbas'taki deniz birliklerine saldırmadan önce donanma savunma sistemleri tarafından imha edildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ülke genelinde şu ana kadar ABD- İsrail'e ait 129 İHA'nın savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü kaydedildi.

İran Silahlı Kuvvetleri, 11 Mart'a kadar aralarında Hermes, Heron, Orbiter, MQ9 modellerinin de bulunduğu ABD-İsrail'e ait 104 insansız hava aracının ülkenin savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
