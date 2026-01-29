Haberler

İran ordusu, 1000 adet "stratejik insansız hava aracını" envanterine kattı

Güncelleme:
İran ordusu, saldırı, keşif ve elektronik harp sınıflarında tasarlanmış 1000 adet insansız hava aracını envanterine kattığını açıkladı. Bu gelişme, yeni tehditlere karşı hızlı müdahale ve yanıt verme kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

İran ordusunun, saldırı, keşif ve elektronik harp sınıflarında 1000 adet insansız hava aracını (İHA) envanterine kattığı bildirildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, yeni tehditler ve İsrail ile 12 günlük savaştan edinilen deneyimler doğrultusunda askeri uzmanlar tarafından geliştirilen 1000 adet "stratejik insansız hava aracı" ordunun muharebe kuvvetlerine teslim edildi.

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, belirli sabit ve hareketli hedefleri imha etmek üzere saldırı, keşif ve elektronik savaş sınıflarında tasarlandığı belirtilen İHA'ların ordu envanterine katılmasının muhtemel tehditlere karşı hızlı müdahale ve karşılık verme kapasitelerini artırmayı amaçladığını ifade etti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
