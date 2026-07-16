İran: ABD'nin bölgedeki saldırı altyapısını yok etmeye odaklanmış durumdayız
İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, ülkesinin misilleme operasyonlarının ABD'nin bölgedeki saldırı altyapısını yok etmeye odaklandığını ve savaşın mevcut denkleminin sürdürülmesi halinde yıpratma savaşına girileceğini belirtti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, ülkesinin saldırılara karşı yürüttüğü misilleme operasyonlarının "ABD'nin bölgedeki saldırı altyapısını yok etmeye odaklandığını" ifade etti.
Muhibbi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Düşman, savaşın mevcut denklemini sürdürerek yıpratma savaşına gireceğini düşünmemeli." değerlendirmesinde bulundu.
Tuğgeneral Muhibbi, "İran'ın operasyonları şu anda ABD'nin bölgedeki saldırı altyapısını yok etmeye odaklanmış durumda. Ardından sonraki adımlar başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.