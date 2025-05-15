İran Nükleer Faaliyetlerinin Şeffaf Olduğunu Savundu

İran Nükleer Faaliyetlerinin Şeffaf Olduğunu Savundu
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İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkesinin gizli nükleer faaliyetlerinin olmadığını ve tüm faaliyetlerinin Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın denetimi altında yapıldığını açıkladı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkesinin gizli bir nükleer faaliyetinin olmadığını savundu.

İran devlet televizyonuna göre, İslami, Meşhed'de düzenlenen 31'inci Ulusal Nükleer Konferansı'nda konuştu.

İslami, "Bizim hiçbir zaman açıklanmamış veya gizli bir faaliyetimiz olmadı. Faaliyetlerimiz her zaman Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın (UAEA) denetimi altında olmuştur." dedi.

UAEA'nın denetimlerinde ülkesinin nükleer faaliyetlerinin en çok denetime tabi tutulan yer olduğunu öne süren İslami, "Şu anda da Ajans denetçileri, gerek önceden bildirilmiş gerekse habersiz olsun, ülkemizin nükleer tesislerini düzenli olarak denetlemektedir." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, ülkesinin nükleer teknoloji alanındaki hedeflerinin tamamen "şeffaf ve barışçıl" olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan ziyaretinde Riyad'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) - ABD Zirvesi'nde İran'la yürüttükleri nükleer müzakerelere değinmişti.

Trump, konuşmasında, "İran'la bir anlaşma yapmak istiyorum. Ancak bunun için İran'ın teröre ve kanlı vekalet savaşlarına verdiği desteği sona erdirmesi gerekiyor. En önemlisi, nükleer silah elde etme çabasını tamamen, kalıcı olarak ve doğrulanabilir şekilde durdurmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İngiltere, Fransa ve Almanya ile nükleer konudaki görüşmelerin 16 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağını belirtmişti.???????

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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