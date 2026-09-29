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İran, Netanyahu’nun BAE ziyaretini kınadı, İsrail’in bölgedeki varlığına uyarı yaptı

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İran Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu’nun BAE ziyaretini kınayıp İsrail’in varlığının tehlikeli sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu. Bölge ülkelerine İsrail’in tehditlerine karşı dikkatli olmaları ve topraklarını istikrara zarar veren eylemlere açmamaları çağrısı yapıldı.

İran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı ziyareti kınadı ve İsrail'in bölgedeki varlığının doğuracağı tehlikeli sonuçlar hakkında uyarıda bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun BAE ziyareti sert bir dille kınandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Batı Asya'da, özellikle Siyonist rejimin (İsrail) İran'a yönelik saldırıları ile Filistin ve Lübnan'da soykırım yaptığı hassas bir dönemde, fitne çıkaran bu varlığın bölgede bulunması tehlikeli bir durum meydana getirmektedir."

Bölge ülkelerine çağrıda bulunulan açıklamada, İsrail'in ortak barış ve güvenliğe yönelik tehditlerine karşı dikkatli olunması ve topraklarının bölgedeki istikrara zarar veren eylemler için kullanılmasına izin verilmemesi istendi.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, 27 Eylül'de Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) yaptığı sürpriz ziyarette, BAE dahil 9 ülkenin yetkilileriyle bir toplantı düzenlediğini ileri sürmüştü.

Haberde, toplantıya İsrail ve BAE'nin yanı sıra Suudi Arabistan, ABD, Fas, Kuveyt, Bahreyn, Libya, Umman ve Mısır temsilcilerinin katıldığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA
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