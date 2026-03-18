İran Kadın Futbol Takımı Türkiye'ye Geldi

İRAN Milli Kadın Futbol Takımı kafilesi, ülkelerine dönmek için Türkiye'ye geldi. İstanbul'dan Iğdır'a geçen kafile, otobüsle Gürbulak Sınır Kapısı'na hareket etti.

Avustralya ev sahipliğinde düzenlenen 2026 AFC Kadınlar Asya Kupası'na katılan İran Kadın Milli Futbol Takımı kafilesi, ülkelerine dönmek üzere dün akşam saatlerinde Türkiye'ye ulaştı. Bugün saat 09.45 uçağıyla İstanbul'dan hareket eden kafile, saat 11.30'da Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na indi. Kendilerini havalimanında bekleyen gazetecilerin sorularını cevapsız bırakan İranlı futbolcular, valizlerini alarak otobüse bindi. Kadın futbolcular, ülkelerine gitmek üzere Iğdır'a yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki İran'a açılan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı olan Gürbulak Sınır Kapısı'na hareket etti.

