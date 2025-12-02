Haberler

İran'da bazı milletvekillerinden "Ahlak ve Tesettür Kültürünün Teşviki" yasasının uygulanması çağrısı

İran Meclisi'nde 155 milletvekili, zorunlu başörtüsü konusundaki kısıtlamaların artırılmasını isteyen bir mektup yazdı. Mektupta, mevcut yasaların uygulanması ve yeni yasanın bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

İran Meclisindeki bazı milletvekilleri, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei'ye hitaben yazdıkları mektupta "zorunlu başörtüsü konusundaki kısıtlamaların artırılmasını içeren yasanın uygulanması" talebinde bulundu.

Fars Haber Ajansı, 290 sandalyeli Mecliste 155 milletvekilinin imzası bulunan mektubu yayımladı.

Muktupta, "Yetkililer, Ahlak ve Tesettür Kültürünün Teşviki yasasının ilan edilmesinin yönetimin iradesinin uygulanması açısından inkar edilemez bir gereklilik olduğunu önemsemelidir. Ayrıca, yasayı ilan ederek uygulamaya koyma konusunda bir an önce sonuca varmalıdırlar." ifadeleri kullanıldı.

Yeni yasanın ilanına kadar mevcut yasaların uygulanması gerektiğine işaret edilen metinde, şunlar kaydedildi:

"Her kurum konuyla ilgili kendi görevini yerine getirmelidir. Yargı organı, kurumların görevlerini yerine getirmemesi karşısında pasif bir tavır takınamaz."

Son dönemde, İran'ın metropollerinde kadınların başörtüsü ihlallerinin sıradan hale gelmesi ve Tahran'ın bazı bölgelerinde sokak partileri düzenlenmesi muhafazakar kesimin eleştirilerine neden oluyor.

Geçtiğimiz günlerde İstihbarat Bakanlığı tarafından hazırlanan bir raporun ülke lideri Ali Hamaney'e sunulduğu, Hamaney'in raporda belirtilen başörtüsü ihlallerini "sarsıcı" olarak nitelendirdiği belirtilmişti.

Bunun üzerine Hamaney'in söz konusu ihlallerin ve aşırılıkların önüne geçilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a talimat verdiği öne sürülmüştü.

Öte yandan müesses nizam, İsrail ile ABD'nin baskılarının arttığı bu günlerde, olası rejim karşıtlarının tepkileri neticesinde meydana gelebilecek toplumsal birliğin sarsılmasına karşı söz konusu yasaları uygulamaktan da kaçınıyor.

Para ve hapis cezalarını içeren "Ahlak ve Tesettür Kültürünün Teşviki" yasasının geçen yıl aralık ayında yürürlüğe girmesi gündeme gelmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
