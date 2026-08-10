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İran, Hürmüz Boğazı için stratejik eylem planını onayladı

İran, Hürmüz Boğazı için stratejik eylem planını onayladı
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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, Hürmüz Boğazı ve Körfez bölgesinin güvenliği ile sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak amacıyla hazırlanan stratejik eylem planını oy birliğiyle onayladı. Plan, 13 Temmuz'da meclise sunulmuştu.

TAHRAN, 10 Ağustos (Xinhua) -- İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, Hürmüz Boğazı'nın ve Körfez bölgesinin "güvenliğini ve sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak" amacıyla hazırlanan stratejik eylem planını genel hatlarıyla onayladı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın pazar günü komisyonun sözcüsü Hasan Kaşkavi'ye dayandırdığı haberine göre, komisyon toplantısında ele alınan plan oy birliğiyle kabul edildi.

Kaşkavi, milletvekillerinin planın genel çerçevesini onaylamadan önce ilgili İranlı kurumların önerilerini değerlendirdiklerini belirtti.

Haberde, planın resmi olarak 13 Temmuz'da meclise sunulduğu kaydedildi.

İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiği güvenliğine yönelik yeni bir rota belirlemek amacıyla birkaç haftadır müzakereler yürütüyor.

Kaynak: Xinhua
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