İran Meclis Başkanı, "Trump'ın Netanyahu'nun hayallerini ilerletmek için ABD askerlerini feda ettiğini" söyledi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'lilerin "gereksiz yere savaş kurbanı" olduğuna işaret ederek, "ABD'li aileler Trump'ın, Netanyahu'un yayılmacı hayallerini ilerletmek için neden çocuklarını feda ettiğini bilmek istiyor." dedi.

Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan İngilizce olarak yaptığı paylaşımda, "ABD'li ailelerin talebine" işaret etti.

Kalibaf ayrıca paylaşımının altına, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ortaklığına atıf yaparak "Epstein ekseni" notunu düştü.