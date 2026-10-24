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İran Meclis Başkanı Kalibaf öngörülemeyen koşullar nedeniyle BRICS zirvesine katılmayacak

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İran'ın Yeni Delhi Büyükelçiliği, Meclis Başkanı Kalibaf'ın 26-27 Ekim'deki BRICS Meclis Başkanları Toplantısı'na 'bazı öngörülemeyen koşullar' nedeniyle katılamayacağını duyurdu. İran parlamento heyeti toplantıya katılacak; koşulların ayrıntısı verilmedi.

İran'ın Yeni Delhi Büyükelçiliği, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın, 26-27 Ekim'de Hindistan'da düzenlenecek BRICS Meclis Başkanları Toplantısı'na "bazı öngörülemeyen koşullar" nedeniyle katılamayacağını duyurdu.

İran'ın Yeni Delhi Büyükelçiliği, ABD merkezli X sosyal medya platformundan, Kalibaf'ın Hindistan ziyaretine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, Kalibaf'ın "bazı öngörülemeyen koşullar" nedeniyle 26-27 Ekim'de Hindistan'da düzenlenecek BRICS Meclis Başkanları Toplantısı'na katılmayacağı, İran parlamento heyetinin ise zirveye katılacağı belirtildi.

Kalibaf'ın toplantıya katılmamasına gerekçe gösterilen "öngörülemeyen koşulların" neler olduğuna ilişkin ise detay verilmedi.

Öte yandan, Kalibaf'ın bu kararının ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin ardından gelmesi dikkati çekti.

Kaynak: AA
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