İran Meclis Başkanı Kalibaf: "Biz kesinlikle ateşkes arayışında değiliz"

Güncelleme:
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD-İsrail'e karşı savaşta ateşkes arayışında olmadıklarını ve saldırganın cezasını çekmesi gerektiğini ifade etti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD- İsrail'in ülkesine açtığı savaşta ateşkes arayışında olmadıklarını belirtti.

Kalibaf, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Biz kesinlikle ateşkes arayışında değiliz, saldırganın ağzına bir yumruk atılması gerektiğine inanıyoruz ki dersini alsın ve bir daha asla sevgili İran'ımıza saldırmayı düşünmesin." ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı, şunları kaydetti:

"Siyonist rejim, utanç verici varlığını ve egemenliğini pekiştirmek için savaş-müzakere-ateşkes ve ardından yeniden savaş döngüsünü sürdürüyor. Biz ise bu döngüyü kıracağız."

ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü açıklamalarında, ülkesinin İsrail ile birlikte İran'a karşı başlattığı savaşta ateşkes arayışında olduğuna dair yorumlar yapılmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
