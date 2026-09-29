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İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'ye petrol ve altyapı güvenliği uyarısında bulundu

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İran Meclis Başkanı Kalibaf, Meclis açık oturumunda ABD'nin İran'a yönelik ablukasını ve Trump'ın tehditlerini değerlendirdi. Kalibaf, güvenliğimiz sağlanmazsa hiçbir altyapının güvende olmayacağını belirterek Trump'ın Hürmüz Boğazı söylemini hayalperestlik diye niteledi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İran'a karşı sürdürdüğü ablukaya ilişkin, "Hem Amerikalılar hem de diğer ülkeler, bizim petrol satmadığımız bir bölgede kimsenin petrol satmayacağını ve güvenliğimiz sağlanmadığı takdirde hiçbir altyapının güvende olmayacağını bilmelidir." dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kalibaf, Meclisin açık oturumunda konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı tehditlerine işaret eden Kalibaf, "ABD Başkanı'nın, İran milletine karşı sergilediği küstahlık, davranışlarını henüz değiştirmediklerini göstermiştir." dedi.

Washington'un İran'a karşı siyasetinden vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Kalibaf, "Amerikalılar, bu medeni ulusu yok etmeye yönelik yıldırma ve tehdit döneminin sona erdiğini bilmelidir." ifadelerini kullandı.

İran'ın tehditlerle veya ablukalarla geri adım atmayacağını, herhangi bir saldırganlığa "sert, pişman edici, kesin ve hızlı yanıtlar vereceğini" söyleyen Kalibaf, Washington yönetiminin İran'a karşı düşmanca tutumunu değiştirmesi halinde İran'ın da aynı şekilde karşılık vereceğini kaydetti.

Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nı ABD'nin kontrol ettiğine dair söylemlerini "hayalperestlik" şeklinde nitelendiren Kalibaf, "Daha önce de söylediğimiz gibi, hem Amerikalılar hem de diğer ülkeler, bizim petrol satmadığımız bir bölgede kimsenin petrol satamayacağını ve güvenliğimiz sağlanmadığı takdirde hiçbir altyapının güvende olmayacağını bilmelidir." diye konuştu.

Kaynak: AA
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