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İran basını: Trump'ın iddialarının aksine mesaj alışverişinin kesilmesiyle ABD'ye hiçbir yanıt verilmedi

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İran basını, ABD Başkanı Trump'ın aksine İran'ın Lübnan'daki saldırılar nedeniyle ABD ile mesaj alışverişini durdurduğunu ve şartları sağlanana kadar yanıt verilmeyeceğini bildirdi.

İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının aksine İran'ın son günlerde Lübnan'daki saldırılar nedeniyle ABD ile mesaj alışverişini kesmesi sonrasında Amerikalılara hiçbir yanıt verilmediğini bildirdi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansının kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İran'ın Lübnan hakkındaki şartları sağlanana kadar ABD ile aracılar üzerinden yapılan mesaj alışverişi askıya alındı.

Buna göre, Trump'ın İran'ın ABD'ye yanıt verdiği yönündeki iddiasının "gerçeklikten tamamen farklı" olduğu ifade edilirken İranlı yetkililerin ve "direniş cephesinin" İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına karşı sessiz kalmayacaklarını vurguladığı hatırlatıldı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başta olmak üzere İranlı yetkililer, dün yaptıkları açıklamalarda, Lübnan'daki saldırıların durdurulmasının da İran-ABD arasındaki geçici ateşkesin parçası olduğunu belirterek, buna karşılık verileceğini duyurmuştu.

Tesnim Haber Ajansı ise İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle İran'ın arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğunu, görüşmelerin tekrar başlaması için İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonlandırmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koştuğunu bildirmişti.

Haberde ayrıca, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmayı ve Babulmendeb Boğazı dahil olmak üzere diğer cephelerin aktif hale getirilmesini gündeme aldığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Trump, New York Post'a verdiği röportajda, İran ile görüşmelerin devam ettiğini ve İran'ın nükleer silah üretmeme taahhüdünde bulunduğunu ifade etmişti.

Trump, İran lideri Mücteba Hamaney'i kastederek, "Ayetullah ile oldukça iyi anlaşıyor gibi görünüyoruz. Onunla görüşmek isterim." demişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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