İran lideri Mücteba Hamaney, üst düzey askeri yetkililere stratejik talimatlar verdi

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İran lideri Mücteba Hamaney'in ülkesinin üst düzey askeri yetkilileriyle bir araya geldiği bildirildi.

İran liderinin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü.

Açıklamada başka detay verilmezken Hamaney'in askeri yetkililere bazı "stratejik ve önemli" talimatlar verdiği ve söz konusu talimatların ilerleyen saatlerde yayımlanacağı ifade edildi.

Kaynak: AA