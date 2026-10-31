Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İran lideri Hamaney'in sayfasından 'coğrafi sınırlama olmaksızın' füze paylaşıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran lideri Mücteba Hamaney'in resmi sayfasından, üzerinde 'coğrafi sınırlama olmaksızın' ifadesi bulunan füze görseli paylaşıldı. Paylaşım, Hamaney'in üst düzey askeri yetkililerle görüşmesinin ardından yapıldı.

TAHRAN (AA) – İran lideri Mücteba Hamaney'in resmi sayfasından, üzerinde "coğrafi sınırlama olmaksızın" ifadesinin yer aldığı füze görseli paylaşıldı.

Hamaney'in resmi sayfasından, İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Ahmed Vahidi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey askeri yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından "füzeli" bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, füze görselinin üzerinde "coğrafi sınırlama olmaksızın" ifadesi ve "Her türlü tehdit coğrafi sınırları olmayan etkili ve ani cevapla karşı karşıya kalmalı." mesajı yer aldı.

Kaynak: AA
6,5 milyon hanenin faturası değişiyor! Haberler.com hesapladı, işte kriterler

6,5 milyon hanenin faturası değişiyor! İşte kriterler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polonya'daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası

Polonya’yı kaosa sürükleyen süreç! İşte yargı krizinin perde arkası
Yargıtay'dan düğünden sonra araç hayali kuran kocalara kötü haber

Düğün altınlarıyla araba alanlara kötü haber! Yargıtay'dan karar
Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar neler

Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar

Kızını korumak yerine öldürmeye kalktı! Baba için karar verildi

Kızını korumak yerine öldürmeye kalktı! Baba için karar verildi
Adana'da markete silahlı saldırı! Ekmek bırakmaya gelen fırıncı Doğan Gedik hayatını kaybetti

Ekmek bırakmak için girdiği markette kurşunların arasında kaldı
20 yaşındaki Kumsal'dan kahreden haber! İki gün dayanabildi

20 yaşındaki Kumsal'dan kahreden haber! İki gün dayanabildi
Para var, huzur var! Mbappe'nin malikanesi dudak uçuklatıyor

"Para var, huzur var" dedirten görüntü