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Hamaney: İletişim kurmayan lider

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İran lideri Mücteba Hamaney'in "bazı nedenlerden ötürü herhangi bir yer veya kişiyle iletişim kurmadığı" iddia edildi.

İran lideri Mücteba Hamaney'in "bazı nedenlerden ötürü herhangi bir yer veya kişiyle iletişim kurmadığı" iddia edildi.

Hamaney'in kayınpederi Gulamali Haddad Adil, İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ILNA) konuştu.

Adil, Hamaney'in "bazı nedenlerden ötürü herhangi bir yer veya kişiyle iletişim kurmadığını" söyledi.

İran lideri Hamaney'in her yönüyle babasına benzediğini belirten Adil, İran liderinin sağlığıyla ilgili soru işaretlerine atıf yaparak, "İnşallah sağlığı yerinde." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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