İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney: "Hürmüz Boğazı kapalı kalmaya devam etmelidir"

Güncelleme:
İran'ın yeni lideri Mücteba Hüseyni Hamaney, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması gerektiğini ifade etti. Hamaney, düşmanların saldırılarına karşı halkın etkili savunmaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

İran'ın yeni lideri Mücteba Hüseyni Hamaney, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından Uzmanlar Meclisi tarafından seçilen oğlu Mücteba Hüseyni Hamaney, liderlik görevine geldikten sonra ilk mesajını yayımladı.

Hamaney, mesajında ülkesinin haksız yere saldırıya uğradığını söyleyerek, "Düşmanın yolunu ezici darbelerle kapatan ve onları sevgili vatanı ele geçirme ve muhtemelen bölme yanılsamasından kurtaran cesur savaşçılarımıza içten şükranlarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

İran Silahlı Kuvvetlerine seslenen Hamaney, halkın "etkili ve pişman edici savunmaya" devam edilmesini istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hürmüz Boğazı'nın kapatılması kozu da kesinlikle devam ettirilmelidir. Düşmanın az deneyime sahip olduğu ve son derece savunmasız olacağı diğer cephelerin açılması konusunda da çalışmalar yapıldı. Savaş durumunun devam etmesi halinde ve çıkarların gözetilmesi esasına göre bu cepheler aktif hale getirilecektir."

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
