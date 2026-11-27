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TAHRAN, 27 Kasım (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Kuveyt'te iki İtalyan vatandaşının hayatını kaybettiği insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla hiçbir ilgilerinin bulunmadığını belirterek, olayın aydınlatılması için Kuveyt ve İtalya ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Erakçi perşembe günü Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ve İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

İran'ın olayda hiçbir rolü veya dahli bulunmadığını vurgulayan Erakçi, saldırının kaynağının ve sorumlularının belirlenmesi, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Kuveyt ve İtalya ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını bildirdi.

Erakçi, saldırının yol açtığı can kayıpları ve maddi hasar nedeniyle Kuveytli mevkidaşına üzüntülerini iletti.

Erakçi, Tajani ile görüşmesinde de iki İtalyan vatandaşının hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, İtalya hükümetine ve halkına taziyelerini sundu.

İtalya'nın ANSA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tajani, Erakçi'nin İHA'nın "kesinlikle İran silahlı kuvvetleri tarafından fırlatılmadığını ve İran'dan havalanmadığını" söylediğini aktardı.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdulaziz el-Atvan günün erken saatlerinde sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ülkenin hava sahasında müdahale ettikleri İHA'ların İran'a ait olduğunu ileri sürmüştü.

El-Atvan, saldırıya uğrayan tesisten düşen enkaz parçalarının iki İtalyan vatandaşının ölümüne, bir Kuveytli ve bir Pakistanlının da yaralanmasına yol açtığını söylemişti.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi de aynı gün erken saatlerde yaptığı açıklamada Kuveyt'in saldırıda İran'ın dahli bulunduğuna yönündeki iddiasını reddederek, bölgede hiçbir askeri veya saldırı operasyonu yürütmediklerini kaydetmişti.

Kaynak: Xinhua