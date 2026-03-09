İran, Kuveyt'te ABD'ye ait helikopter üssünü bir kez daha vurduğunu duyurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'te ABD'ye ait Udairi Helikopter Üssü'nün insansız hava araçları ve seyir füzeleriyle vurulduğunu açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırıda üssün helikopter tesisleri, yakıt depoları ve komuta binasının hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, Devrim Muhafızları Donanması tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda, helikopter rampaları, lojistik tesisleri ve altyapı dahil olmak üzere 11 önemli hedef vurulduğu öne sürüldü.

İran, ABD-İsrail'in ülkeye saldırılarına karşılık İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenlemişti.

Kuveyt'te ABD'ye ait Udairi Helikopter Üssü dün de Devrim Muhafızları Ordusunun saldırılarının hedefi olmuştu.