Kuveyt: Dubai Limanı'nda demirleyen petrol tankeri İran tarafından hedef alındı

Kuveyt'e ait bir ham petrol tankeri, Dubai Limanı'nda İran tarafından insansız hava aracıyla hedef alındı ve yangın çıktı. Olayda mürettebattan zarar gören olmadı.

Kuveyt'e ait bir ham petrol tankerinin (es-Salimi), Birleşik Arap Emirliklerinin Dubai Limanı'nda İran tarafından doğrudan hedef alındığı ve tankerde yangın çıktığı belirtildi.

Kuveyt Petrol Kurumunun ABD merkezli X şirketinin sosyal platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ham petrol tankeri Salimi'nin Dubai limanındaki demirleme sahasında İran tarafından saldırıya uğradığı kaydedildi.

Açıklamada, tankerin olay sırasında tam yüklü olduğu, saldırının maddi hasara yol açtığı ve yangına neden olduğu belirtildi.

Petrol tankerinden petrol sızıntısı ihtimali bulunduğu aktarılan açıklamada, saldırı sonucu tanker mürettebatından ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

Dubai Hükümeti Medya Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal platformundaki hesabından yapılan açıklamada ise Dubai sularında Kuveyt'e ait bir petrol tankerine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği doğrulandı.

Kuveyt petrol tankerindeki yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği, 24 kişilik mürettebatta herhangi bir yaralanma olmadığı ve güvenliklerinin sağlandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
