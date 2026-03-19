İran Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı Yabancı Medya Genel Müdürü Ali Rıza Şirevi hayatını kaybetti

İran Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı Yabancı Medya Genel Müdürü Ali Rıza Şirevi, geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdi. Uzun yıllar kamu hizmetinde bulunan Şirevi, son olarak bu görevde bulunuyordu.

İran Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı Yabancı Medya Genel Müdürü Ali Rıza Şirevi geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.

İran Kültür ve İslami İrşad Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Şirevi'nin dün gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

İran'da uzun yıllar kamu hizmeti görev yürüten Şirevi, son olarak Kültür ve İslami İrşad Bakanlığında Yabancı Medya Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
