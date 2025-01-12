İran Kızılayı, ABD Orman Yangınları İçin Yardım Göndermeye Hazır

TAHRAN, 12 Ocak (Xinhua) -- İran Kızılayı, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde devam eden orman yangınları için ABD'ye uzman hızlı müdahale ekipleri, kurtarma ekipmanları ve eğitimli personel göndermeye hazır olduklarını belirtti.

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, derneğin internet sitesinde yayımlanan basın açıklamasında ABD Kızılhaçı CEO'su Cliff Holtz'a gönderdiği mesajda orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Kulivend, ABD'de geniş alanlarda yıkıma yol açan, "birçok evi ve hayatı yok eden, binlerce insanın güvenliğini tehlikeye atan ve ülkenin güzel doğasını küle çeviren" büyük ölçekli orman yangınlarının sadece ulusal bir kriz olmadığını, aynı zamanda "insanlık vicdanında yara açtığını ve tüm dünyadaki tüm sorumlu ve merhametli insanlara acı verdiğini" belirtti.

"İran Kızılayı adına sizi temin ederim ki, bu zor anlarda yalnız değilsiniz" diyen Kulivend, ABD'deki orman yangınlarının kontrol altına alınması için küresel çapta yardım gerektiğini vurguladı.

Kulivend, "İran Kızılayı olarak doğal ve insani felaketlerle mücadeledeki engin tecrübemizi kullanıp, uzman hızlı müdahale ekiplerimizi, kurtarma ekipmanlarımızı ve adanmış, eğitimli personelimizi yardım için hızla göndermeye hazırız" diye belirtti.

Kulivend, "Gerekli koordinasyonu sağlamak için yanıtınızı bekliyoruz" dedi.

Bölge tarihinin en kötü yangınlarından biri olarak nitelendirilen yangında cumartesi günü akşam saatleri itibarıyla en az 16 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, gerçek ölü sayısının ancak görevlilerin etkilenen bölgelere girmesinin güvenli hale gelmesinin ardından tespit edilebileceğini belirtiyor.