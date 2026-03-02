Haberler

Katar Savunma Bakanlığı: İran'dan gönderilen 2 İHA enerji tesislerini hedef aldı

Güncelleme:
İran'dan gönderilen iki insansız hava aracı, Katar'daki enerji tesislerini hedef aldı. Saldırılarda can kaybı yaşanmadı ancak hasar değerlendirmeleri yapılacak.

İran'dan gönderilen iki insansız hava aracının (İHA) Katar'da enerji tesislerini hedef aldığı bildirildi.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan fırlatılan İHA'lardan birinin Mesaieed bölgesinde bir elektrik santraline ait su deposunu, diğerinin ise Ras Laffan Sanayi Şehri'nde Katar Enerji'ye (QatarEnergy) ait bir enerji tesisini hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

Saldırı sonucu oluşan hasar ve kayıpların ilgili kurumlar tarafından değerlendirileceği, konuya ilişkin detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağı ifade edildi.

Savunma Bakanlığı ayrıca vatandaşlar, ülkede yaşayanlar ve ziyaretçilere sakin olmaları, güvenlik makamlarınca yapılan resmi talimatlara uymaları, söylentilerden kaçınmaları ve yalnızca resmi kanallar aracılığıyla paylaşılan bilgilere itibar etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
Haberler.com

