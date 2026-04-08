İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu

Ateşkesi ilk günden ihlal eden İsrail, Lübnan’a son dönemin en büyük hava saldırısını düzenlerken, İran’dan dikkat çeken bir karşı hamle geldi. Tahran yönetimi, İsrail’in ateşkesi bozmasını gerekçe göstererek stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndan petrol tankerlerinin geçişini durdurdu.

İsrail, ateşkesi ilk gününde ihlal ederek Lübnan’a son dönemin en kapsamlı hava operasyonunu düzenledi. Saldırılar ülkede büyük yıkıma yol açarken, diplomatik çözüm umutları yerini yeniden şiddetli çatışmalara bıraktı.

İSRAİL’DEN GENİŞ ÇAPLI SALDIRI

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında birçok nokta hedef alınırken, ülkede ciddi hasar meydana geldi. Ateşkesin kısa sürede bozulması bölgede tansiyonu yeniden yükseltti.

İRAN’DAN SERT KARŞILIK SİNYALİ

İsrail’in saldırılarının ardından İran cephesinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Fars News’in haberine göre Tahran yönetimi, İsrail’e askeri karşılık vermek üzere hazırlıklara başladı ve ordu birimlerini en üst düzey alarm seviyesine geçirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI

İran, savaşın başından bu yana en güçlü kozlarından biri olarak görülen Hürmüz Boğazı’nı devreye soktu. Tahran yönetimi, İsrail’in ateşkes ihlalini gerekçe göstererek petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu.

TRUMP DA ATEŞE BENZİN DÖKTÜ 

Tüm gözler bölgede yeniden patlak veren çatışmalara çevrilmişken ABD Başkanı Trump "Lübnan anlaşmaya dahil değil. Hizbullah yüzünden. Hizbullah da halledilecek" diyerek ateşe benzin döktü. 

ONLARCA ÖLÜ, YÜZLERCE YARALI VAR

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail uçakları, Lübnan'ın doğusunda yer alan Şemstar beldesinde bir kişinin cenaze törenine katılmak üzere mezarlık yakınında bekleyen sivilleri hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülke genelinde düzenlediği eş zamanlı saldırılarda ilk belirlemelere göre onlarca kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını bildirdi.

Olgun Kızıltepe
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü, 7 yaralı

Tır ile minibüs çarpıştı! Katliam gibi kazada çok sayıda ölü ve yaralı
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil

Trump'tan İsrail'in vahşetini körükleyecek sözler
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! Lübnan'a 10 dakikada tam 100 saldırı

İsrail'den 10 dakikada tam 100 saldırı! Çok sayıda ölü var
Sadettin Saran'dan Dursun Özbek'e misilleme

Dursun Özbek müjdeyi verdi, Sadettin Saran altında kalmadı
Yorumlar (9)

Haber YorumlarıUgur Cicek:

öğle göze böyle yaprak

Haber YorumlarıEmmi:

Ciçek z ve p'yi yanlış yazmışsın. T ve R yazmalısın.

Haber YorumlarıBARBAROS:

Aynen

Haber YorumlarıEmmi:

İran bu haydut dmzlara güvenme !

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

İran Hürmüz Boğazı kapat hiç açma.

Haber Yorumlarısüleyman kahraman:

Bu Lübnan nasıl devletki eli kolu bağlı gelene gidene geç diyor.kulak üzeri yatarsan sırtüstü yaptırıp bu şekilde düzülürsun.demekki yiyip içip eğlenmenin acısı çıkıyor

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selçuk Yöntem sonrası Zafer Ergin’in Kurtlar Vadisi sözleri yeniden gündemde

Ünlü oyuncular Kurtlar Vadisi için ne dedi? Tartışma yeniden başladı
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Osimhen'den Galatasaray taraftarını havalara uçuran haber

Osimhen'den taraftarı havalara uçuran haber

Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...

"Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki..."
İsrail, Lübnan'ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü

Ateşkes sevinci kısa sürdü! Gözünü kan bürüyen İsrail'in son eseri
AK Parti’den İsrailli Bakan Ben-Gvir'in tehdit ettiği oyuncu Görkem Sevindik’e destek

AK Parti’den 'Kadir Baba'ya destek! İsrailli Bakan'a tokat gibi cevap
Selçuk Yöntem sonrası Zafer Ergin’in Kurtlar Vadisi sözleri yeniden gündemde

Ünlü oyuncular Kurtlar Vadisi için ne dedi? Tartışma yeniden başladı
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Osimhen'den Galatasaray taraftarını havalara uçuran haber

Osimhen'den taraftarı havalara uçuran haber