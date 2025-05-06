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İran, İsrail ve ABD'nin Yemen Saldırılarını Kınadı

İran, İsrail ve ABD'nin Yemen Saldırılarını Kınadı
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail ve ABD'nin Yemen'de düzenlediği hava saldırılarını uluslararası hukukun ağır ihlali olarak değerlendirerek kınadı. Bekayi, bu saldırıların durdurulması için uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail ve ABD'nin Yemen'de liman ve sanayi tesisleri ile yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarını "uluslararası hukukun ilke ve kurallarının ağır bir ihlali" olarak niteleyerek kınadı.

Bekayi, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Yemen'de liman ve sanayi tesisleri ile yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarının, ABD'nin desteği ve katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Şiddetle kınadıkları saldırıları, "açık bir suç" ve "uluslararası hukukun ilke ve kurallarının ağır bir ihlali" olarak kabul ettiklerini aktaran Bekayi, "ABD ile İsrail'in, İslam ülkelerindeki katliam ve yıkım sürecini durdurmak için uluslararası toplum ve bölge ülkelerine etkili bir şekilde harekete geçme" çağrısı yaptı.

İranlı sözcü, bölgede istikrarsızlığın yayılmasını önlemenin tek yolunun, İsrail'in Gazze'deki soykırım ve savaş suçlarına son vermek olduğunu ifade etti.

Yemen'deki Husilerin, Filistinlileri desteklemek amacıyla 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı vurmasının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, Yemen'e saldırı tehdidinde bulunmuştu.

ABD ve İsrail savaş uçakları, dün akşam saatlerinde Yemen'de liman, fabrika ve sivil altyapıyı hedef almıştı.

İsrail güçleri, Yemen'deki altyapı tesislerine hava saldırıları düzenlediklerini bildirmişti.

İsrail basınında yer alan haberde, saldırıların ABD koordinasyonuyla gerçekleştirildiği ifade edilmişti.

Yemen'deki Husilere ait al-Masirah televizyonu, bir çimento fabrikasına düzenlenen hava saldırıları sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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