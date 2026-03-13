Devrim Muhafızları, İsrail'e "1-2 tonluk savaş başlığı taşıyan 30 balistik füze fırlattıklarını" açıkladı

Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Mecid Musevi, İsrail'e "1-2 tonluk savaş başlığı taşıyan 30 balistik füze fırlattıklarını" söyledi.

İran basınına göre, Musevi, İran'ın askeri operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Musevi ayrıca, İsrail hava sahasının bazı kesimlerinin kendi kontrollerinde olduğunu öne sürdü.