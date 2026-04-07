İran: İsrail'deki petrokimya tesisleri ile BAE ve Kuveyt'teki ABD askeri karargahları hedef alındı

İran ordusu, İsrail'deki petrokimya tesisleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt'teki ABD askeri karargahlarının bomba yüklü insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurdu.

İran ordusu yazılı açıklamayla, ABD-İsrail'in İran'daki petrokimya tesislerine ve altyapıya saldırılarına karşılık dün geceden itibaren İsrail ve ABD hedeflerine misillemeler düzenlediğini bildirdi.

Saldırılar kapsamında, İsrail'deki Dimona yakınlarındaki petrokimya tesislerinin, BAE'deki Cebel Ali Limanı'ndaki ABD Donanması Bakım ve Onarım Merkezi'nin ve Kuveyt'teki Ahmed El-Ceber Hava Üssü'nde bulunan Amerikan güçlerinin radar sistemleri ve karargahlarının büyük çaplı bombalı insansız hava araçlarıyla hedef alındığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
