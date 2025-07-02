İran, İsrail Bağlantılı 50 Teröristi Tutukladı

TAHRAN, 2 Temmuz (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan eyaletinde İsrail'le bağlantılı 50'den fazla "terörist ve vekili" tutukladığını, 2 kişiyi de etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun resmi haber kanalı Sepah News'de salı günü yayımlanan açıklamada söz konusu kişilerin, İran'ın doğusunda yerleşik "terör gruplarıyla" bağlantılı olduğu ve son iki hafta içinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındığı ya da öldürüldüğü belirtildi.

Bu kişilerin Sistan ve Belucistan'ın güney bölgelerini istikrarsızlaştırmaya ve ekonomik sektörlere ve altyapıya zarar vermek amacıyla sabotaj eylemleri düzenlemeye çalıştıkları kaydedildi. Açıklamada ele geçirilen büyük miktarlardaki silah ve mühimmatın arasında ABD yapımı silah ve cephanenin de bulunduğu ifade edildi.