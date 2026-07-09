Haberler

İran, İngiltere Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, İngiliz yetkililerin Tahran yönetimine yönelik güvenlik suçlamalarını protesto ederek İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Hugo Shorter'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı. İran, suçlamaları 'asılsız' olarak nitelendirirken, İngiltere'yi İran karşıtı terör ağlarına ev sahipliği yapmakla suçladı.

İran, İngiliz yetkililerin Tahran yönetimine yönelik "güvenlik suçlamaları" nedeniyle bu ülkenin Tahran Büyükelçisi Hugo Shorter'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Mehr Haber Ajansına göre, Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Genel Müdürü Alirıza Yusefi, Büyükelçiye İran'ın İngiltere'nin tutumuna ilişkin protesto notası iletti.

Açıklamada, İngiliz yetkililerin İran'ın İngiltere'de güvenliği hedef alan eylemler planladığı yönündeki iddialarının "asılsız ve gerçek dışı" olduğu savunuldu.

Bu suçlamaların, İngiltere'nin uluslararası hukuka aykırı politikaları ile ABD ve İsrail'e verdiği desteğe yönelik eleştirilerden kaçma amacı taşıdığı öne sürüldü.

İran tarafı ayrıca İngiltere'yi, "İran karşıtı terör ağlarına ve şiddet yanlısı gruplara ev sahipliği yapmak ve destek vermekle" suçlayarak Londra yönetimine bu faaliyetleri durdurma çağrısında bulundu.

Açıklamada, İngiltere'nin İsrail tarafından finanse edildiği ve yönlendirildiği öne sürülen söz konusu ağlara ev sahipliği yapmasının, uluslararası hukuktan kaynaklanan terörizmi desteklememe yükümlülüğüyle bağdaşmadığı iddia edilerek, bu durumun bir an önce sona erdirilmesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı

İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıta yeni zam! Psikolojik sınır aşılıyor

Trump'ın Ankara'daki sözleri fiyatları vurdu! Bir zam daha geliyor
Dolandıramadığı depremzedeye öyle bir beddua etti ki vicdanları yaraladı

Dolandıramadığı depremzedeye vicdanları yaralayan beddua!
Esnaf tartıştığı müşterisini kilometrece takip edip öldürdü

Esnaf tartıştığı müşterisini kilometrece takip edip kurşun yağdırdı
NATO Zirvesi'nde imzalar atıldı! Almanya, ABD'den Tomahawk füzesi alacak

Avrupa'da taşlar yerinden oynayacak! Karar zirve sonrası açıklandı
Ali Ağaoğlu'ndan babalık sevinci! Tek gecede servet bıraktı

Babalık heyecanı kesenin ağzını açtırdı! Ödediği hesap olay oldu
Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişmesi
Paris'te Charlize Theron rüzgarı! Süper mini şortuyla yıllara meydan okudu

Paris'ten rüzgar gibi geçti! Mini şortuyla yıllara meydan okudu