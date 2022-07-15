İran'ın "Zergerice" konuşulan tek köyünde yaşayanlar, ana dillerinin yok olmasından endişeli Abike şehrinin Zerger köyünden detaylar Zerger köyü sakini 43 yaşındaki Rıza Zerger ile röportaj DZerger köyüetaylar Köyün gençlerinden 26 yaşındaki Mustafa Zerger ile röportaj Detaylar Köyün sakinlerinden Morteza Zerger ile röportaj Detaylar Köy sakinlerinden 70 yaşlarındaki Erselen Zerger... Abike şehrinin Zerger köyünden detaylar Zerger köyü sakini 43 yaşındaki Rıza Zerger ile röportaj DZerger köyüetaylar Köyün gençlerinden 26 yaşındaki Mustafa Zerger ile röportaj Detaylar Köyün sakinlerinden Morteza Zerger ile röportaj Detaylar Köy sakinlerinden 70 yaşlarındaki Erselen Zerger ile röportaj Köy sakinlerinden detaylar AA muhabirini Zergerice sözlerle karşılayan 50 yaşlarındaki Zohre Zerger ile röportaj TAHRAN (AA) – İran'ın Kazvin eyaletine bağlı Abike şehrinin Zerger köyü, ülkenin geri kalanından farklı bir dil konuşmasıyla dikkatleri çekiyor. Geçmişi yüzyıllara dayanan Zergericeyi bugüne taşıyabilen köy sakinleri, gençlerin giderek daha az konuştuğu ana dillerini gelecek nesillere aktaramamaktan endişe duyuyor. Aslında eskiden İran'ın başka bölgelerinde de konuşulduğu bilinen Zergerice, son yarım asırda diğer bölgelerde neredeyse tamamen unutulmuş ve artık sadece Zerger'de toplu halde konuşulur olmuş. Zergerliler, dillerini her şeye rağmen yaşatmaya çalışıyor. AA / Eisa Mohammadi - Güncel İran Güncel Haberler

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