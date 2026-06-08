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İsrail ordusu, İran'ın uyarısına rağmen Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi

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İran'ın sert karşılık uyarısına rağmen İsrail, Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava ve topçu saldırıları düzenledi. Saldırılarda can kaybı olup olmadığı henüz açıklanmadı.

İran'ın, Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının sürmesi halinde daha sert karşılık vereceği yönündeki uyarısına rağmen İsrail, Lübnan'ın güneyindeki beldelere saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki beldelere yönelik hava saldırıları düzenledi.

İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Zerariye, Kevseriyyet Ruz, Burc eş-Şemali, Harayib, Hırbet ed-Duveyr ve Maşuk beldelerine saldırılar gerçekleştirdi.

Güneydeki Arabsalim beldesine de insansız hava aracıyla saldırı düzenleyen İsrail ordusu, Kefer Tebnit beldesini de topçu atışlarıyla hedef aldı.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, kısa süre önce İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmuş ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
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