ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında Tebriz kentinde 6 kişi öldü

ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda Tebriz kentinde 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İran yetkilileri, saldırıların ardından yaralı sayısını paylaşacaklarını duyurdu.

ABD ve İsrail'in saldırılarında, İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde 6 kişinin öldüğü bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Doğu Azerbaycan Eyaleti (Tebriz) Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Ferşi, 10 Mart Salı akşamı Tebriz'e düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Ferşi, "Salı akşamı düşmanın Tebriz ve ilçesi Azerşehr'e yönelik saldırısında 6 vatandaş öldü." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, yaralılarla ilgili bilgiyi daha sonra vereceklerini kaydetti.

Öte yandan İran medyasına göre, Kum kentinde patlama sesleri duyuldu.

Bu kentteki saldırılara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
