ABD-İsrail'in İran'ın Tebriz kentine düzenlediği iki saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin Tebriz kentinde sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen ABD-İsrail saldırılarında toplam 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 4 kişi Nasr bölgesinde, 2 kişi ise Rab-ı Reşidi bölgesinde yaşamını yitirdi.

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tebriz kentinde, dün gece sivil yerleşim noktalarına düzenlenen ABD- İsrail saldırılarında 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının, Doğu Azerbaycan Valiliğinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, Tebriz'in Nasr bölgesinde sivil bir binaya düzenlenen saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Tebriz'in kuzeydoğusundaki Rab-ı Reşidi bölgesine düzenlenen saldırıda ise 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
