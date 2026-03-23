ABD-İsrail'in İran'ın Tebriz kentine düzenlediği iki saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti
İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin Tebriz kentinde sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen ABD-İsrail saldırılarında toplam 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 4 kişi Nasr bölgesinde, 2 kişi ise Rab-ı Reşidi bölgesinde yaşamını yitirdi.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının, Doğu Azerbaycan Valiliğinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, Tebriz'in Nasr bölgesinde sivil bir binaya düzenlenen saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.
Tebriz'in kuzeydoğusundaki Rab-ı Reşidi bölgesine düzenlenen saldırıda ise 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun