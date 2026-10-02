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İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletinde çıkan çatışmada silahlı gruptan 2 kişi öldü

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Devrim Muhafızları açıklamasına göre, İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle silahlı grup arasında çatışma çıktı. Çatışmada silahlı gruptan 2 kişi öldü; diğerlerini yakalama çalışmaları sürerken grubun suikast hazırlığında olduğu belirtildi.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletinde güvenlik görevlileri ile silahlı grup arasında çıkan çatışmada 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sistan ve Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri ile silahlı grup arasında çatışma çıktı.

Olayda silahlı gruptan 2 kişinin öldüğü, diğerlerini yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Ayrıca söz konusu silahlı grubun daha önce bazı güvenlik noktalarına saldırıda bulunduğu ve suikast hazırlığı içinde olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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