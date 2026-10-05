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İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde polislere ateş açıldı, 2 polis öldü 1 yaralandı

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İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletinde Bempur'da devriye görevindeki emniyet mensuplarına kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Saldırıda 2 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı. İran Emniyet Güçleri saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.

TAHRAN (AA) – İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Bempur kentinde güvenlik güçlerine yönelik saldırıda 2 polis yaşamını yitirdi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Bempur'da devriye görevi yürüten emniyet mensuplarına kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu 2 polis hayatını kaybetti, 1 polis de yaralandı.

İran Emniyet Güçleri, saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyonların başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: AA
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