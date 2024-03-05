İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem
Türkiye son dönemde meydana gelen depremlerle beşik gibi sallanmaya devam ederken, dün akşam saatlerinde Çanakkale'de meydana gelen deprem İstanbul dahil birçok ilde paniğe neden oldu. Bu sabah saatlerinde ise komşu İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Fenuc kasabası olarak belirlendi ve 80 kilometre derinlikte gerçekleşti. Şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi alınmadı.
5.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Fenuc kasabası olan 5,6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 07.50'de kaydedildi.
ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR HASAR BİLGİSİ ALINMADI
Depremin 80 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Sistan-Beluçistan Kriz Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamada, şu ana kadar bölgeden herhangi bir hasar bilgisi alınmadığı aktarıldı.