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İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde 2 silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

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İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Sistan ve Beluçistan eyaletinde vardiya değişimine giden askerleri taşıyan minibüse ve devriye görevindeki polis aracına 2 ayrı silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti; saldırganlar hakkında bilgi verilmedi.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde düzenlenen 2 ayrı silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Sistan ve Beluçistan eyaletinin Nikşehr bölgesinde vardiya değişimine giden askerleri taşıyan bir minibüse silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucu Muhammed Rıza Okati adlı bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Eyaletin yönetim merkezi Zahidan'ın Nusretabad bölgesinde devriye görevindeki bir polis aracına silahlı saldırıda da Vahid İnayet adlı 1 asteğmenin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Saldırganlar hakkında bilgi verilmezken İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaleti son zamanlarda birçok kez silahlı saldırılara sahne olmuştu.

Kaynak: AA
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