İran'ın Serdeşt sınırında PJAK mensubu 2 kişi öldürüldü, Starlink ele geçirildi

İran'ın Serdeşt sınırında PJAK mensubu 2 kişi öldürüldü, Starlink ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran devlet televizyonuna göre Devrim Muhafızları, Serdeşt sınırında çıkan çatışmada PJAK'ın 2 üyesinin öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamada, grubun Irak sınırından terör eylemleri için girmeye çalıştığı, silah, teçhizat ve Starlink uydu cihazının ele geçirildiği belirtildi.
İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Serdeşt ilçesinin sınır bölgesinde, terör örgütü PJAK mensubu 2 kişinin öldürüldüğü ve beraberlerinde silah, teçhizat ve Starlink uydu cihazının ele geçirildiği bildirildi.
İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, söz konusu grubun dün ülkenin Irak sınırından sabotaj ve terör eylemleri gerçekleştirmek amacıyla İran'a girmeye çalıştığı, sınır birliklerinin istihbarat takibi sonucunda pusuya düşürüldüğü belirtildi.
Serdeşt ilçesinin sınır kesiminde, emniyet güçleriyle çıkan çatışmada örgütün 2 üyesinin öldürüldüğü, beraberlerinde bulunan silah ve teçhizat ile Starlink uydu cihazının ele geçirildiği kaydedildi.