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İran'ın saldırıları sonrası Bahreyn'de sirenler çaldı

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İran'ın düzenlediği saldırılar nedeniyle Bahreyn'de uyarı sirenlerinin çaldığı ve halka en yakın güvenli yerlere gitmeleri çağrısında bulunulduğu bildirildi.

İran'ın düzenlediği saldırılar nedeniyle Bahreyn'de uyarı sirenlerinin çaldığı ve halka en yakın güvenli yerlere gitmeleri çağrısında bulunulduğu bildirildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ülkede saldırılar nedeniyle uyarı sirenlerinin çaldığını duyurdu.

Açıklamada, halka sakin kalmaları ve en yakın güvenli yere gitmeleri çağrısı yapıldı.

İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerindeki ABD üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alıyor.

Kaynak: AA
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