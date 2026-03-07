Haberler

İran'ın misillemesinin ardından işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da sirenler çaldı

Güncelleme:
İran'ın İsrail'e karşı füzeli saldırısının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da sirenler çaldı. İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzeler ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin önlemeye çalıştığı bildirildi.

Cep telefonlarına gönderilen uyarı alarmlarının ardından füzelerin ulaşmasıyla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sirenler çaldı.

Bölgedeki AA muhabiri, Doğu Kudüs semalarından hava savunma sistemlerinin devreye girmesinin ardından güçlü patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv ve merkez bölgesinde ise sirenler çalmadı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
