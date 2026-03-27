İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı

Güncelleme:
İran'dan yeni misilleme başlatıldığının duyurulmasının ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta ve güney kesimlerinde sirenler çaldı.

İran'dan yeni misilleme başlatıldığının duyurulmasının ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta ve güney kesimlerinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Tel Aviv'in yanı sıra ülkenin orta ve güney kesimlerinde İran'ın gün içinde yaptığı üçüncü misilleme nedeniyle sirenler çaldı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, İran'ın attığı füzelerden bir tanesinin çok başlıklı olduğunu öne sürerken bir diğer füzenin açık alana isabet ettiğini aktardı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise Tel Aviv'e yönelen çok başlıklı füzenin engellenemediği ve füze parçalarının isabet kaydettiği kaydedildi.

İran füzelerinin hasara yol açıp açmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise ilk belirlemelere göre misilleme nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.???????

Kaynak: AA / Burak Dağ
