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İran'ın Kirmanşah kentinde hava savunma sistemleri aktif hale getirildi

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İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Kirmanşah'ta hava savunma sistemleri aktif hale getirildi. İran yarı resmi Mehr Ajansı, ülke hava sahasında düşman unsurları tespit edildiğini duyurdu.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla birlikte Kirmanşah kentinde hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği belirtildi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Kirmanşah'ta hava savunma sistemleri devreye girdi.???????

Haberde, ülke hava sahasında "düşman" unsurlarının tespit edilmesi üzerine Kirmanşah'ta hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği ifade edildi.???????

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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