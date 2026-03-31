Kirmanşah Vali Yardımcısı, sivil yerleşimlere yönelik ABD-İsrail saldırılarında 3 kişinin öldüğünü açıkladı

Güncelleme:
İran'ın Kirmanşah eyaletinde gerçekleşen ABD ve İsrail saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti. Vali Yardımcısı Behram Süleymani, saldırının detaylarını aktardı ve yaralıların bulunduğunu belirtti.

İran basınına göre Süleymani, Kirmanşah eyaletine yönelik füze saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Süleymani, Şeriati Mahallesi'ni hedef alan saldırılarda 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin ise binanın enkazından yaralı çıkarıldığını belirtti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
