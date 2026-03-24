İran'dan yapılan misilleme nedeniyle Tel Aviv'de 6 kişi yaralandı

İran, gece yarısından itibaren İsrail'in orta kesimlerini hedef alan 6. misillemesini düzenledi. Saldırı sonucunda 6 kişi hafif yaralandı ve Tel Aviv çevresinde patlama sesleri duyuldu. İsrail ordusu, füzeleri engellemek için hava savunma sistemlerini devreye soktu.

TEL İran'ın gece yarısından bu yana düzenlediği ve İsrail'in orta kesimini hedef alan 6'ncı misillemede, 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

İsrail ordusu, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu duyurdu.

Bölgedeki AA muhabiri, İran'ın misillemesi nedeniyle Büyük Tel Aviv olarak isimlendirilen Gush Dan ve çevresinde sirenlerin çaldığını aktardı.

Öte yandan Tel Aviv ve çevresinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu ise Tel Aviv'de 4 bölgeye füze parçaları ve şarapnellerin isabet ettiğini aktardı.

Tel Aviv'deki 4 katlı bir binadan dumanların yükseldiği ve bazı araçların da yandığını belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada, füze saldırısı nedeniyle 6 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Burak Dağ
